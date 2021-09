Comprendre le rôle et l’importance d’un gestionnaire de paie au sein d’une entreprise

La tenue des registres de paie ;

Le calcul des impôts ;

L’équilibrage des comptes de paie ;

La supervision des autres membres du personnel chargé de la paie.

La direction et la gestion des procédures de paie ;

La préparation des rapports de paie (les déductions d’épargne, les exemptions et la couverture d’assurance) ;

La veille au respect des lois et des obligations fiscales applicables ; L’identification des obligations salariales ;

Le calcul des impôts sur le revenu, des cotisations de sécurité sociale, des indemnités de chômage et des indemnités pour accidents du travail ;

La supervision de l’équipe chargée de la paie ; Le traitement et la distribution des paiements des employés en émettant des chèques, des transferts directs ou d’autres méthodes de paiement.



Le gestionnaire de paie peut prendre fonction dans :

Les entreprises ;

Les sociétés en tous genres ;

Les cabinets de conseil ou d’expertise ;

Les centres de gestion ;

Les agences ;

La fonction publique.



Expertise juridique ;

Expertise de gestion ;

Maîtrise des ressources humaines ;

Maîtrise de la comptabilité.



Un spécialiste des bulletins de salaire

Avant tout, le gestionnaire de paie est un expert des fiches salariales. En effet, l’une de ses missions consiste en l’élaboration des fiches de paie des différents employés. Il a donc pour exigence de :

Recueillir les informations en lien avec chaque employé ;

Traiter les informations recueillies ;

Effectuer une analyse précise de chaque détail ;

Mettre en place des documents pour une gestion des salaires facile ;

Participer à l’élaboration des différentes règles de l’entreprise.



Un expert en législation

Le gestionnaire de paie peut être considéré comme un juriste en droit social. En effet, sa position l’oblige à maîtriser les différentes lois régissant l’établissement des fiches de salaires. Il se doit donc de se tenir au courant sur toutes les nouvelles dispositions légales en vigueur par rapport :

Au droit du travail ;

Au droit de la Sécurité sociale ;

Au droit de l’action sociale de l’État.



Un maître de la discrétion

Le gestionnaire de paie gère continuellement des données et informations confidentielles sur les employés et également sur l’entreprise. Il se doit donc de faire preuve de discrétion. Chaque gestionnaire de paie étant soumis à une règle de confidentialité obligatoire, aucune information, qu’importe le prétexte, ne peut être révélée. Un maillon essentiel à toute entreprise La principale mission d’un gestionnaire de paie étant la gestion des bulletins de salaire et la paie de chaque employé, il est un maillon indispensable à toute entreprise. En effet, c’est à lui qu’incombe la tâche de la distribution des salaires. Aucune entreprise, qu’importe sa taille, ne pouvant fonctionner sans payer ses employés, le service d’un gestionnaire de paie est donc indispensable.





Un spécialiste aux multiples facettes

Le gestionnaire de paie peut être considéré comme un couteau suisse tant ses compétences couvrent plusieurs domaines. En effet, il est capable de :

Procéder au calcul de la paie en tenant compte des éléments variables et des éléments fixes ;

Maîtriser l’utilisation des différents logiciels de paie ;

S’occuper efficacement de la gestion administrative ;

S’adapter à toutes sortes de situations en rapport avec chaque employé ;

Répondre aux questions des salariés en rapport avec leurs fiches de paies ;

Accompagner les employés dans leur intégration dans l’entreprise.

Savoir faire preuve de rigueur et de minutie

Le gestionnaire de paie doit être rigoureux dans chaque tâche qu’il accomplit. Il doit pouvoir fournir un service impeccable exempt d’erreurs. En effet, le manque de rigueur peut entraîner de lourdes conséquences dans le paiement des salaires.



Faire preuve de curiosité

Le métier de gestionnaire de paie étant en perpétuelle évolution et demandant sans cesse d’être à jour, le concerné doit être doté d’un grand esprit de curiosité. En effet, c’est cela qui le poussera à sortir des sentiers battus et à fournir un meilleur travail.



Être disponible

Le gestionnaire de paie se doit d’être disponible afin d’accompagner les employés dans leurs différents questionnements. Il doit en effet pouvoir fournir des informations sur les questions liées au salaire, aux congés, aux impôts, etc.





Comment choisir sa formation en gestion de paie



Si vous souhaitez devenir un gestionnaire de paie, la formation pour laquelle vous devrez opter se doit de respecter plusieurs critères.



Être reconnu

Bon nombre des formations disponibles ne sont pas reconnues par le gouvernement. Vous devrez donc procéder à une vérification minitieuse afin de savoir si votre formation peut être éligible au CPF.





Être de qualité

La qualité d’une formation est un critère de choix essentiel. Si vous suivez une formation professionnelle qui ne l’est pas, vous prenez le risque de ne pas être formé comme convenablement.





Répondre à vos attentes

Si vous avez des attentes particulières, prenez soin de vérifier si la formation est faite pour vous et convient réellement à vos exigences.

