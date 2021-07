Concurrence : montant record pour les amendes en 2020

L’amende d’Apple a représenté la très grande majorité du montant total des amendes que l’Autorité de la Concurrence a infligées aux entreprises en 2020. Avec 195 décisions prises en 2020 (tous types confondus), ce sont 1,8 milliard d’euros d’amende que l’ADLC a notifiées en un an, un record.



Sur les 600 millions d’euros restants, deux autres affaires auront largement contribué à faire grimper la note finale : l’amende de 444 millions d’euros aux laboratoires pharmaceutiques Roche, Novartis et Genetech sur le traitement de la DMLA et l’amende pour entente qui a concerné l’agroalimentaire avec le « cartel du jambon » (93 millions d’euros répartis entre 12 entreprises).