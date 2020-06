Confinement : 200 millions d'euros de manque à gagner pour la Française des Jeux

Dans une interview aux Echos , la PDG de la Française des Jeux, Stéphane Pallez, joue cartes sur table : l'entreprise, privatisée depuis l'automne dernier, a perdu de l'argent pendant les deux mois qu'ont duré le confinement. « Nous constatons un manque à gagner sur les deux mois de confinement de 200 millions d’euros pour le chiffre d’affaires annuel et de 100 millions pour l’Ebitda », explique-t-elle. Au premier trimestre, les mises ont reculé de 5% à 4,1 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a baissé de 1%, à 0,5 milliard d'euros. Pourtant, la dynamique était bien enclenchée depuis le mois de janvier. Mais la situation s'est subitement dégradée mi-mars.Les compétitions et les matchs ont été suspendus ou annulés… Les mises loterie (hors Amigo) ont baissé de 40%. Le jeu Aimgo a lui été suspendu le 19 mars. Les bénéfices avant impôts et amortissements ont reculé de 28,90% par rapport à l'ensemble de l'année 2019. Le retour à la normale n'est pas prévu avant la fin 2021.