Conforama appartient désormais à son concurrent But

La deuxième partie de l'accord permettra à Conforama de toucher un PGE de 200 millions d'euros ainsi qu'une augmentation de capital de même niveau souscrite par Mobilux, qui versera 50 millions d'euros à la signature. Le groupe propriétaire de But, les banques et l'État, qui garantit les deux prêts bancaires, marquent donc leur confiance dans cette cession. Et surtout, dans la relance de l'activité, essentielle pour permettre à Conforama de retrouver des marges de manœuvre.



La CGT espère que cette transaction va permettre à l'enseigne d'ameublement de pouvoir retrouver une activité « digne de ce nom », sans avoir à arbitrer les priorités entre les paiements aux fournisseurs et la réponse aux attentes des besoins des clients. La crise sanitaire et la fermeture provisoire des magasins ont fortement bousculé l'ensemble du secteur, l'activité ayant fondu de près de 85% en avril, d'après l’Institut de prospective et d’études de l’ameublement (Ipea).