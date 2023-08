Connaissances financières : une perte de 2.390 € de perte par an et par Français

Une enquête menée par Allianz auprès de mille épargnants dans sept pays, dont la France, met en lumière un faible niveau de culture financière dans l'Hexagone. Seulement 10% des épargnants français disposent d'une solide culture financière, un pourcentage comparable aux États-Unis. De plus, deux tiers des personnes interrogées dans tous les pays ont l'impression de connaître moins que « l'investisseur moyen sur les marchés financiers et l'investissement ».



Ce manque de connaissances financières affecte directement le rendement des investissements, notamment dans un contexte de forte inflation. En France, l'écart de rendement moyen entre une personne dotée d'un faible niveau de culture financière et une autre avec un niveau « moyen » est de 1,2%. Ce manque de connaissances coûterait environ 2.390 € par an à une personne ayant un faible niveau de culture financière, comparativement à une personne disposant de connaissances « moyennes ». Sur dix ans, cette somme s'élèverait à 39.270 €.