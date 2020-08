Consommation, inflation : les bons chiffres de l'été

Une bonne nouvelle pour la reprise économique française. Selon l'Insee, la consommation des Français a au mois de juillet « quasiment » retrouvé son niveau de novembre 2019 : +0,5% le mois dernier, après +10,3% en juin et +35,5% au mois de mai. Un effet « rattrapage » très net après le confinement, et on retrouve désormais des niveaux normaux. Les dépenses en énergie ont augmenté assez sensiblement, de 4,5% en juillet. La consommation de carburants a de nouveau progressé très fortement, de 9,1%. Quant aux dépenses en habillement et en textile, la hausse est plus modeste (+1,3%), certainement un effet des soldes qui ont débuté mi-juillet cette année.



L'Insee a également enregistré un niveau d'inflation de 0,2% pour le mois d'août, une baisse somme toute importante après le coup de chaud du mois de juillet (+0,8%). Ce ralentissement est dû à la baisse des prix des produits manufacturés, là aussi une conséquence des soldes d'été décalés, ainsi que par le repli des prix des produits alimentaires. Les prix de l'énergie baisseraient moins sur un an qu'au mois de juillet, explique l'institut. Pas de changement pour ce qui concerne les prix des services et du tabac : l'augmentation serait du même rythme en août qu'en juillet.