Consommation : les Français craignent pour le pouvoir d'achat

Voilà une étude qui tombe mal pour le gouvernement, alors que la relance de la consommation est indispensable pour que l'économie reparte sur de bonnes bases après le 11 mai. Une enquête de Bonial, un site d'offres promotionnelles en ligne cité par Les Echos , indique que les Français se montrent méfiants.Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit : les prix des fruits et légumes ont effectivement augmenté, a rapporté l'UFC-Que Choisir. La fermeture des frontières a empêché certaines productions étrangères (provenant d'Espagne et d'Italie, notamment) de trouver leur place dans les supermarchés français. En avril, les Français étaient également plus nombreux qu'en mars à s'attendre à des augmentations de prix dans les douze prochains mois, selon l'Insee.La moitié des Français annoncent leur volonté de réaliser des économies après le confinement, révèle l'étude. Les consommateurs ont l'intention de réduire les dépenses sur les postes loisirs et vacances, ainsi que sur la restauration. C'est d'autant plus problématique que ce sont justement les secteurs économiques qui souffrent le plus du confinement : si demain les Français réduisaient leurs dépenses de voyages et de restaurants, les entreprises n'y survivraient pas.