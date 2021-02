Consommation : une nouvelle étiquette-énergie pour l’électroménager

La nouvelle étiquette change un peu les critères d’attribution des notes mais a surtout pour but de simplifier la lisibilité pour le consommateur : finis les « + » accolés au A. En lieu et place, la nouvelle étiquette affichera des notes allant de A à G… et vise même à inciter les constructeurs à s’améliorer.



La note A, en effet, ne correspond qu’à très peu de produits actuellement dans le commerce, les critères de consommation fixés pour l’atteindre étant plus strictes que ceux de la note A+++. Les consommateurs ne devront donc pas être surpris de voir surtout des B et des C affichés sur les produits.



Le déploiement aura lieu en deux temps : en mars 2021, il concernera le gros électroménager comme les lave-linge, les lave-vaisselle ou les réfrigérateurs/congélateurs. En septembre 2021, pour des raisons logistiques et de temps d’adaptation de l’industrie, ce sera au tour des ampoules de bénéficier de ce nouveau classement.