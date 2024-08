Continental prépare une scission pour sauver son avenir

Le marché automobile traverse une période de turbulences sans précédent. Les équipementiers, en particulier, subissent les conséquences de la transition vers les véhicules électriques et des fluctuations des marchés régionaux. Dans ce contexte, Continental, bien connu pour ses pneumatiques, a décidé de prendre des mesures drastiques. Le comité directoire a confirmé l'étude d'un projet de scission visant à séparer les activités les plus performantes des branches les plus vulnérables.



Continental, qui emploie environ 100.000 personnes dans sa division automobile, est particulièrement touché par le ralentissement du marché et les défis liés aux véhicules électriques. Nikolai Setzer, le PDG de Continental, a souligné l'importance de cette décision : « Les marchés et les clients, en particulier dans l'industrie automobile, ont évolué de manière extrêmement dynamique ces derniers mois. Nous visons à diviser Continental en deux entreprises indépendantes pour répondre à ces changements. »



Le projet de scission pourrait permettre à la division électronique de mieux se concentrer sur les technologies de pointe telles que les systèmes de freinage, les capteurs, et les logiciels pour véhicules autonomes. « Cette nouvelle étape donnerait la possibilité d'investir dans une entreprise axée sur l'électronique automobile », a déclaré Wolfgang Reitzle, président du conseil de surveillance. Cette réorganisation stratégique permettrait également d'introduire en Bourse la branche automobile, offrant ainsi des opportunités de financement supplémentaires.