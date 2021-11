Contrefaçons : des millions d'annonces supprimées sur les sites d'e-commerce

La contrefaçon a prospéré sur les sites d'e-commerce depuis le début de la crise sanitaire. Les professionnels du secteur veillent cependant, et ils travaillent avec les plateformes pour faire retirer les annonces. En l'occurence, depuis le début de l'année, ce sont plus de 27 millions d'entre elles qui ont été supprimées, dont près de 10 millions uniquement pour le troisième trimestre, rapporte l'Union des fabricants (Unifab).



Dans le détail, ce sont 9.892.493 annonces qui ont été retirées entre juillet et septembre par 26 entreprises dans le prêt-à-porter, la maroquinerie, l'équipement automobile ou encore la pharmacie. L'Unifab explique dans son communiqué que « pour protéger nos concitoyens, il est désormais très urgent de les informer et de collaborer avec le législateur afin qu'il prenne conscience des enjeux économiques, sociétaux, environnementaux et sécuritaire que la consommation de contrefaçon engendre ».