Coronavirus : forte hausse des défaillances d'entreprises à craindre

Le coronavirus et les mesures prises pour tenter d'enrayer la propagation de la COVID-19 vont faire sentir leurs effets sur l'économie mondiale cette année bien sûr, mais aussi en 2021. Et les entreprises auront bien des difficultés à passer au travers de la crise économique, comme l'annonce l'assureur-crédit Euler Hermes. Il faut s'attendre à des défaillances d'entreprises en hausse de 35% entre 2019 et 2021 à travers le monde, assure l'étude. Le nombre de défaillances va augmenter de 17% en 2020, et de 16% l'année prochaine. Pour l'Europe, ce sont tout particulièrement la Suède, l'Irlande, l'Italie et le Portugal qui risquent d'être les plus touchés cette année par la vague de défaillances.



Pour d'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, les défaillances seront plus nombreuses l'année prochaine en raison de la fin des mesures de soutien mises en place au début du confinement. Pour l'Hexagone, Euler Hermes prévoit une vague de défaillances au quatrième trimestre 2020 « et se prolongera sur le premier semestre 2021 ». L'étude prévoit une hausse des défaillances de 25% pour la France, avec un total de 64.000 entreprises qui mettront la clé sous la porte l'année prochaine.