Coronavirus : la France ferme tous ses établissements scolaires

Si l’Italie reste le pays le plus touché d’Europe avec plus de 1.000 morts et plus de 15.000 cas de coronavirus Covid-19 confirmés sur son territoire, ce qui justifie de plus en plus son « lockdown total » décrété jusqu’à début avril 2020, d’autres pays ont pris des mesures drastiques. Une, en particulier, revient régulièrement et a été adoptée en Irlande, au Portugal et ailleurs : la fermeture des établissements scolaires.



La France, qui se refusait jusqu’au dernier moment de faire de même, Jean-Michel Blanquer ayant déclaré jeudi 12 mars 2020 que ce ne serait pas le cas en France, a dû se plier à l’évidence : c’était nécessaire. Emmanuel Macron a donc annoncé le 12 mars 2020 la fermeture de tous les établissements scolaires de France, des crèches aux universités, à partir du 16 mars 2020.