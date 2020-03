Coronavirus : le gouvernement prêt à encadrer les prix des produits d'hygiène et de protection

Les vendeurs indélicats ont flairé la bonne faire : l'opportunité est trop belle d'augmenter les prix des gels hydroalcooliques et des masques de protection, deux produits très recherchés par les Français depuis l'apparition du coronavirus dans l'Hexagone. Sur Amazon comme ailleurs, les étiquettes ont flambé, parfois de manière spectaculaire : les prix ont doublé, voire triplé. Après une réunion avec les représentants des distributeurs, Bruno Le Maire a annoncé qu'une enquête de la direction de la répression des fraudes (DGCCRF) allait être lancé pour vérifier les prix des produits d'hygiène, notamment les gels et les masques, aussi bien dans les boutiques traditionnelles qu'en ligne : « Nous n'accepterons pas la moindre spéculation sur l'épidémie de coronavirus », a déclaré le ministre de l'Économie.Au micro de BFM , le locataire de Bercy a ajouté : « Je demande que le prix du gel ne soit pas multiplié par le contexte. Il l'est parfois et ce n'est pas acceptable ».La loi, et plus particulièrement l'article L410-2 du Code de la consommation autorise le gouvernement à mettre en place par décret des mesures temporaires pour bloquer les prix.