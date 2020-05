Covid-19 et télétravail : le bureau de proximité, une alternative gagnante ?

Les Français apprécient donc le télétravail essentiellement pour l’absence de long trajet qui leur permet d’avoir plus de temps pour eux. Ainsi, ce n’est pas le télétravail qu’ils apprécient, mais la proximité entre le domicile et le lieu de travail, qui dans le cas du télétravail sont les mêmes. Renault, PSA, Carrefour… tous les géants du CAC40 se doivent, en cette période de changement, de trouver la bonne solution.Cette solution pour les entreprises se trouve peut-être dans la location bureaux situés en périphérie des grandes métropoles. Pour les collaborateurs, disposer d’un bureau de passage confortable sur un plateau à taille humaine de 200 m2 à moins de 5 kilomètres présente beaucoup d’avantages. Finis le bruit de la famille, l’isolement, la porosité entre vie privée et vie professionnelle, les longs trajets fastidieux, etc.A titre d’exemple, la société Groupe LF Immobilier s’est développée autour de ce type de proposition : des locaux de plusieurs centaines de mètres carrés disponibles aux abords des grandes villes comme Paris ou Strasbourg. Ainsi, des plateaux de bureaux individuels complètement refaits à neuf dans des immeubles à Jouy-en-Josas permettent par exemple à de grandes entreprises franciliennes de proposer à leurs collaborateurs des lieux de travail de proximité pour des collaborateurs habitant l’ouest Parisien (Versailles, Saint Quentin en Yvelines, St Germain en Laye, etc.). La sécurité dans cette période de distanciation physique, en travaillant dans des bureaux individuels, est alors respectée.Pour un prix environ six fois inférieur à ceux pratiqués dans le centre de Paris, les salariés peuvent éviter le risque sanitaire lié aux transports et retrouver un environnement motivant, calme et confortable.Pour Elodie François-Muller, directrice de LF Immobilier, « l’alternative au télétravail qui consiste à disposer de bureaux en périphérie des villes est une solution permettant de maintenir un lien fort avec l’entreprise. En contrepartie d’un coût abordable, les collaborateurs profitent de la flexibilité et du confort que leur offrent les bureaux de proximité. Cette modularité, entre présentiel, télétravail et bureaux de proximité constitue probablement une solution d’avenir car, outre le fait qu’elle répond aujourd’hui à une situation d’urgence, elle permet de bénéficier d’un environnement de travail agréable et stimulant, limite l’impact carbone des déplacements et coûte moins cher à l’entreprise. Bref, c’est une solution gagnante pour tout le monde. »