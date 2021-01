Covid-19 : la barre des 100 millions de cas franchie

Le franchissement du seuil des 100 millions de cas de Covid-19 dans le monde, on compte 100.296.057 cas de la maladie au 27 janvier 2021 selon Johns Hopkins, était attendu. Le virus Sars-CoV-2 continue en effet de se propager, contaminant en moyenne plus de 500.000 personnes toutes les 24 heures, et ce depuis le mois de novembre 2020. Chaque semaine, ce sont donc plus de 3,5 millions de personnes dans le monde qui contractent la maladie.



Faisant face à une pandémie hors de contrôle, les États-Unis restent le pays le plus touché, avec 25,4 millions de cas, suivis de l’Inde qui compte plus de 10 millions de cas confirmés sur son territoire et du Brésil à près de 9 millions de cas.