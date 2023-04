Crédit immobilier : les taux atteignent un niveau record depuis 10 ans

Selon l' Observatoire Crédit Logement CSA , soit une hausse de 0,20% par rapport au mois précédent. Cette tendance haussière s'observe quelle que soit la durée du prêt, avec des taux de 2,86% pour des prêts de 15 ans, 3,05% pour ceux sur 20 ans et 3,20% sur 25 ans en mars 2023. Comparé au mois de mars 2020, où le taux moyen était de 1,14%, les taux actuels sont près de trois fois plus élevés.En conséquence de cette augmentation des taux d'intérêt,Par ailleurs, la production de crédits s'effondre, avec une baisse de 41,2% en montant et de 40,6% en nombre sur un trimestre glissant en mars 2023.