Crédits immobiliers : Bercy planche sur un assouplissement des règles d'octroi

Les banques sont donc de plus en plus frileuses pour octroyer des prêts : la production de prêts accordés a fondu de 40% en février sur un an. Les emprunteurs font également face à un marché de l'immobilier très cher. Les prix des biens ont beaucoup augmenté ces dernières années, tandis qu'une baisse a commencé dans certaines villes, à Paris et à Lyon notamment. Mais pas de quoi compenser, évidemment, la flambée des prix.



Bercy envisage donc un geste concernant les normes édictées par le HCSF : « le ministre est très attentif aux remontées de terrain et souhaite donc s'assurer que cette norme, qui vise un objectif de stabilité financière en évitant un excès d'endettement, ne devienne pas un obstacle à l'accès au crédit, et donc à la propriété, de ménages pourtant solvables », explique le ministère.