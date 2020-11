Crise de la covid-19: quels défis pour les entreprises ?

La crise de la Covid-19 entraîne des mutations organisationnelles, sociales et sociétales qui obligent les entreprises à repenser durablement leur organisation. Les directions générales ainsi que l'ensemble de la chaîne RH se sont retrouvées en situation de tension permanente. Les entreprises ont dû trouver leurs marques, entre l'économique et le sécuritaire, dans un souci de continuité des activités de l’entreprise. Face à cette crise qui dure, l'entreprise va devoir relever plusieurs défis:



Un des premiers défis à relever est de permettre aux différents collaborateurs de l'entreprise, et non simplement aux dirigeants et managers, de pouvoir réussir à se doter de matériel informatique et des outils (qualité des ordinateurs, téléphone portable, wifi, casque, grand écran...) nécessaires à un télétravail structurel et continu. En effet, avec cette crise, la nature du télétravail tend à évoluer, en passant d'une forme ponctuelle et quasi-ludique (style de vie) à un mode d'organisation permanent et contraignant. Ce changement de "statut" en termes de pratiques induit par conséquent une adaptation des équipements à domicile en termes de performance et d'efficacité énergétique et technologique.



La Covid-19 va contraindre les entreprises à trouver d'urgence de nouvelles façons d'opérer et d'organiser le travail. Elle met au centre de l'architecture interne des entreprises, la question de la résilience des systèmes d’information qui n'a jusqu'à présent jamais été aussi durement mise à l'épreuve. Elle pose aussi celle de l'obligation de maintenir les activités critiques et d'assurer une gestion continue des flux d'informations en évitant les risques de coupures d'images, de variations des volumes (sons), d'interruptions des transmissions....Elle implique également la sécurisation des données professionnelles de l'entreprise et de ses collaborateurs, face à une communication désormais "virtuelle" hors des bureaux de l'entreprise. Le défi majeur est de pouvoir, dans la durée, sécuriser les données (réunions, visioconférences, séminaires, transmission d'informations....) quand le collaborateur travaille de chez lui.