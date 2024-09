Crise des AirTags chez Stellantis : les excuses de Carlos Tavares

Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, a pris la parole pour la première fois sur l’affaire des airbags défectueux Takata, lors d’une interview avec RTL et M6. Le scandale touche plus de 500.000 véhicules en Europe et en Afrique du Nord, dont près de 250.000 en France. Les modèles Citroën C3 et DS3, produits entre 2009 et 2019, sont au cœur de ce rappel massif.



Le dirigeant a présenté ses excuses à ses clients, notamment les propriétaires de Citroën et DS, en reconnaissant l’impact significatif de cette affaire sur leur vie quotidienne. « Je m’excuse auprès de nos clients pour la perturbation que cela a provoquée », a-t-il déclaré. Dans un contexte où la réputation du constructeur est en jeu, ces excuses étaient particulièrement attendues. En effet, la crise des airbags Takata ne se limite pas à Stellantis. Plus de 100 millions de véhicules dans le monde sont concernés par ce problème, qui a conduit à plusieurs accidents mortels.



Le directeur de Stellantis a tenu à rassurer sur la gestion de cette situation en affirmant que des moyens importants ont été déployés. Depuis l’annonce de la campagne de rappel en mai dernier, le constructeur a déjà réaligné 100.000 véhicules et vise à en atteindre 200.000 en octobre. « *Nous espérons avoir réglé 80 % du problème d’ici Noël* », a-t-il ajouté.



Stellantis a mis en place un dispositif considérable pour accélérer le remplacement des airbags défectueux. Le groupe a proposé à ses clients des voitures de remplacement et a doublé la production d’airbags adaptés dans l’usine de l’un de ses sous-traitants. Tavares a précisé que 60.000 véhicules de courtoisie ont été mis à disposition en Europe, dont 25.000 en France. Malgré ces efforts, 167.000 airbags restent encore à changer en France, selon les dernières estimations.