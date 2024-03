Crise du logement neuf : une « faillite politique »

La Fédération française du bâtiment (FFB) a tiré la sonnette d'alarme sur l'avenir du logement neuf en France, avec une chute alarmante des mises en chantier en 2023. Selon Olivier Salleron, président de la FFB, cette baisse représente une perte de 80.000 logements par rapport à 2022, impactant gravement le chiffre d'affaires du secteur et entraînant la suppression de 13.300 emplois. La diminution des permis de construire et des mises en chantier, respectivement de 23,4% et 24,6% sur un an, reflète une crise sans précédent, exacerbée par une politique du logement jugée incohérente.



Les ventes de logements neufs ont également subi un coup dur, avec une réduction de près de 50% par rapport aux moyennes des 16 dernières années, touchant aussi bien les logements individuels que collectifs. Cette situation critique s'étend au secteur des bâtiments non-résidentiels, désormais au plus bas. Seule la rénovation énergétique semble tirer son épingle du jeu, bien que sa dynamique ait ralenti fin 2023, malgré le report du recentrage du dispositif MaPrimeRénov'.



La crise du logement neuf ne se limite pas à un ralentissement économique ; elle a également un impact direct sur l'emploi. La FFB prévoit la destruction de 90.000 emplois d'ici fin 2024, un chiffre qui pourrait s'élever à 150.000 mi-2025. Le secteur est déjà confronté à des plans sociaux, avec 16% des emplois supprimés en 2023 et une menace supplémentaire de 14% au premier semestre 2024.