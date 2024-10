Crise majeure chez Boeing, suppression de 17.000 emplois

Boeing a officiellement annoncé la suppression de 17.000 postes, représentant 10 % de ses effectifs mondiaux. Cette décision est en grande partie liée à la grève qui dure depuis un mois et mobilise plus de 30.000 employés sur ses sites de la côte ouest des États-Unis.



Ce mouvement social, déclenché en septembre pour des revendications salariales, a paralysé la production de plusieurs modèles d’avions clés du constructeur, dont le 737 MAX, le 767 et le 777. Dans un message adressé à l’ensemble des salariés, le directeur général de Boeing, Robert Kelly Ortberg, a justifié cette réduction d’effectifs par la nécessité « d'aligner le niveau de la main-d’œuvre aux réalités financières » du groupe.



Le dirigeant, en poste depuis août, a mis en avant que ces suppressions toucheront toutes les strates de l’entreprise, de l’encadrement aux employés de production. En parallèle, Boeing a également annoncé un report d’un an des premières livraisons de son modèle phare, le 777X, désormais prévues pour 2026. Ce retard s’explique par les perturbations causées par la grève ainsi que par des problèmes persistants de certification.



Cette annonce intervient alors que Boeing traverse une période particulièrement difficile sur le plan financier. Pour le troisième trimestre 2024, le constructeur aéronautique prévoit une perte nette de 5 milliards de dollars, en grande partie due à l’arrêt de la production et aux difficultés rencontrées par ses divisions commerciales et de défense. Les analystes anticipent un chiffre d’affaires de 17,8 milliards de dollars et une perte par action de 9,97 dollars.