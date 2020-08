Croissance 2020 : la Corée du Sud championne de l’OCDE

Les prévisions de croissance relevées pour la Corée du Sud lui permettent de prétendre sans concurrence possible à la meilleure performance des 37 pays membres de l’OCDE. Avec un chute de PIB de 0,8%, si elle se confirme, la Corée du Sud fera bien mieux que la Turquie et le Japon, classés respectivement 2e et 3e avec une baisse de PIB de 4,8% et 6,6%.



Le gouvernement français s’attend, de son côté, à une chute du PIB de près de 11%, données compatibles avec les prévisions de l’Insee, de la Banque de France ou encore de l’Union européenne.