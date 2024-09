Croissance française : la Banque de France relève ses prévisions pour 2024

L'inflation, bien qu'encore élevée en 2023 avec un taux de 5,7%, devrait décélérer à 2,5% en 2024 et tomber sous la barre des 2% en 2025, avec un taux prévu de 1,5% selon la Banque de France. Cette baisse de l'inflation sera en grande partie due à la réduction des prix de l'électricité, annoncée pour 2024, qui devrait reculer de 15%. En conséquence, les salaires moyens devraient continuer à croître à un rythme plus rapide que les prix, augmentant ainsi le pouvoir d'achat des ménages.



Malgré cette perspective plus optimiste, la Banque de France reste prudente quant aux risques entourant ses prévisions, notamment en raison des incertitudes politiques en France. La situation politique actuelle pourrait freiner l'activité économique à travers des comportements attentistes de la part des ménages et des entreprises. De plus, les risques géopolitiques comme la guerre en Ukraine ou les tensions commerciales internationales pourraient également affecter la croissance .