Croissance : les prévisions pour 2022 baissées par Allemagne et Italie

Les prévisions désormais officielles de la Bundesbank, la banque centrale allemande, pour l’Allemagne dévoilent l’ampleur des effets néfastes de la crise en Ukraine. Alors qu’elle tablait sur 4,2% de croissance en 2022 lors des dernières prévisions datant de décembre 2021, la Bundesbank ampute de plus de moitié cette estimation. Désormais, pour la banque centrale allemande, le pays ne devrait connaître qu’une croissance de 1,9%.



En cause, entre autres, l’inflation : elle est désormais attendue à 7,1% en moyenne sur l’année et devrait rester élevée en 2023 et 2024. Selon la Bundesbank, la hausse des prix en 2023 pourrait être toujours supérieure à 4% (4,5% attendus), tandis qu’elle devrait retomber à un niveau plus normal en 2024 avec 2,6% attendus.