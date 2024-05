Croissance : souffle printanier sur les économies européennes

En France, la progression du PIB de 0,2% peut être attribuée à une consommation robuste des ménages et à des investissements vigoureux des entreprises. L'Espagne, de son côté, affiche une hausse notable de 0,7% grâce en grande partie à une augmentation des exportations. Même l'Italie, souvent perçue comme une économie plus fragile, a vu son PIB augmenter de 0,3%, avec une activité soutenue dans tous les secteurs.



Le Royaume-Uni, notamment, a surpris avec une croissance de 0,6% du PIB, surpassant les attentes des analystes qui prévoyaient une augmentation de seulement 0,4%. Cette dynamique positive s'étend à d'autres grandes économies de la zone euro, comme l'Allemagne, où le PIB a crû de 0,2%, dépassant les prévisions de Factset qui n'anticipaient qu'une modeste hausse de 0,1%.



Malgré ces chiffres encourageants, certains experts appellent à la prudence. Pierre Jaillet, économiste et chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, met en garde contre un excès d'optimisme. Selon lui, « il n'y a rien eu de très nouveau qui pourrait expliquer que la croissance reparte sur des chiffres significativement supérieurs ». Il souligne l'importance de rester modeste face à ces résultats, qui bien que positifs, ne signifient pas un changement radical dans les perspectives de croissance à long terme.