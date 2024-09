Culture : Qargo, l'artiste qui ouvre une nouvelle ère pour l'Art contemporain

Les LEGO ne sont pas qu'un simple support pour Qargo. Ils constituent, comme à l'image de la peinture, la matière première de chacune des mosaïques qu'il réalise. Titanesques, ses créations sont composées de milliers de briques qui, pixel par pixel, forment des portraits de personnalités iconiques. Chaque œuvre devient alors une célébration de la résilience, de la créativité et de la persévérance. Les codes QR, quant à eux, offrent une dimension numérique inédite, et accessible à ses œuvres.



Son hommage à Masahiro Hara, où le visage de l’inventeur apparaît au recto et un code QR au verso, résume la fusion entre l’art visuel et l’innovation technologique. Ce Q-Artcode, comme il l’appelle, n’est pas seulement esthétique, il est aussi fonctionnel, ouvrant un univers numérique à ceux qui scannent l’œuvre.