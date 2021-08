Dacia place la Sandero en tête des voitures les plus vendues en Europe

De quoi peut-être faire oublier l'absence de Clio dans le top 10 des voitures les plus vendues en Europe. Renault peut en effet se réjouir d'avoir placé la Sandero de Dacia, une marque du groupe français, au sommet du classement européen en juillet. Du jamais vu pour la citadine à bas coût, dont la dernière version a été lancée à la fin de l'année dernière (la gamme est apparue en 2008 et ne cesse de voler de succès en succès depuis).



La Sandero bénéficie de l'expertise du groupe Renault chez qui elle puise plusieurs composants. Et la dernière génération bénéficie de meilleures finitions pour un prix toujours plus serré. De quoi séduire une clientèle qui ne veut pas dépenser plus qu'il n'en faut pour leur voiture. Le résultat ne s'est pas fait attendre : la Sandero s'est écoulée à 20.446 exemplaires au mois de juillet. Dacia se paie le luxe de dépasser la Golf de Volkswagen (19.425 exemplaires) et la Yaris de Toyota (18.858 unités).