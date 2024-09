Dairy Queen prépare son arrivée en France

La chaîne américaine Dairy Queen, spécialisée dans les desserts glacés et les produits de restauration rapide, prévoit d'ouvrir des restaurants en France dans les prochaines années. Nicolas Boudet, directeur général international de l'enseigne, a confirmé cette intention auprès de BFM Business, précisant que la France représente un « marché stratégique » pour l’entreprise.



Fondée en 1940 aux États-Unis et détenue aujourd’hui par Berkshire Hathaway, le conglomérat du milliardaire Warren Buffett, Dairy Queen compte plus de 7.500 restaurants dans le monde, principalement en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient. Bien que la date exacte de son entrée en France ne soit pas encore fixée, Nicolas Boudet évoque un délai de 12 à 16 mois après la signature d’un partenariat avec un acteur local expérimenté dans la restauration rapide.



La marque, qui a déjà tenté de s’installer en Europe avec des échecs en Italie, en Slovénie ou encore en Pologne, se montre cette fois ambitieuse. « 100 à 200 restaurants semblent un minimum » pour assurer sa présence sur le marché français, estime Nicolas Boudet. Les premiers restaurants pourraient voir le jour à partir de 2026, en fonction des avancées des discussions avec un potentiel partenaire local.



L'arrivée de Dairy Queen en France s'inscrit dans un contexte favorable pour les enseignes de fast-food, particulièrement américaines, qui ont su prospérer dans l’Hexagone ces dernières années. À l’image de McDonald's, Burger King, Five Guys ou Popeyes, de nombreuses chaînes américaines se sont multipliées dans les centres-villes français, attirées par un marché qui reste attractif malgré la concurrence.