De la publicité dans l'espace grâce à SpaceX

Samuel Reid, le PDG de GEC, est enthousiaste : « J'essaye de créer quelque chose qui va démocratiser l'accès à l'espace », explique-t-il. Mais il ne faut pas se voiler la face : « J'espère que les gens ne vont pas dépenser leur argent dans des choses inappropriées, insultantes ou offensantes », ce qui risque d'arriver malheureusement. On ignore si des garde-fous vont être mis en place pour éviter l'affichage de ce genre de message.



Dans un premier temps, c'est l'Ethereum qui sera pris en charge pour le paiement, mais il sera sans doute possible de payer en Dogecoin, la cryptomonnaie chère à Elon Musk. Aucun prix n'a encore été fixé par les deux entreprises. Ce qui n'empêche pas Samuel Reid de se frotter les mains : « Certaines entreprises voudront certainement mettre en valeur leur logo, ou créer quelque chose de plus personnel et artistique. Peut-être que Coca-Cola et Pepsi lutteront pour mettre en valeur leur image »…