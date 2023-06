De nombreux assureurs épinglés pour des pratiques commerciales trompeuses

La Direction générale de la concurrence, la consommation et la répression des fraudes (DGCCRF) a mené des enquêtes entre 2021 et 2022 et a révélé que près d'un tiers des assureurs examinés ne respectaient pas la réglementation en matière de protection du consommateur. Des pratiques commerciales douteuses et trompeuses ont été identifiées, principalement dans le démarchage téléphonique, où plus de 38% des établissements ont été jugés fautifs.



En particulier, les enquêteurs de la DGCCRF ont découvert que des personnes âgées, la plupart étant déjà couvertes par une assurance complémentaire santé, étaient ciblées par des courtiers indélicats. Ces derniers, dissimulant leur identité réelle, utilisaient des discours trompeurs pour entretenir une confusion délibérée avec la mutuelle de l'assuré. De plus, des signatures électroniques ont été obtenues de manière abusive auprès de ces clients, suite à un simple appel téléphonique. Une pratique considérée comme illégale.