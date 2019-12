Décollage de la « force de l'Espace » américaine

Dans un premier temps, cette nouvelle force comptera dans ses rangs 16 000 militaires et civils, qui sont déjà impliqués dans les opérations liées à l'espace. Celles-ci sont actuellement supervisées par l'US Navy et l'armée de Terre. C'est le général Jay Raymond qui sera chargé de la direction de cette force (il est déjà à la tête du Spacecom). Le budget alloué est encore faible : 40 millions de dollars pour la mise en place. La force de l'Espace a 18 moins pour achever sa mise en place.



« Conformément à notre stratégie nationale de défense, une force basée aux Etats-Unis concurrencera, dissuadera et vaincra grâce à notre position de force, sécurisant notre mode de vie et notre sécurité nationale », a expliqué le général Raymond, qui a aussi précisé que le nom, les insignes ou encore l'uniforme de cette nouvelle force sont encore à l'étude.