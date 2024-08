Décryptage des nouveaux clivages politiques en France

Nous montrons dans ce livre que le clivage politique obéit aux mêmes règles en tout temps et en tous lieux, que c’est une constante des sociétés politiques. Retracer l’histoire du clivage politique à l’aide de nombreux exemples, éloignés dans le temps (l’Athènes et la Rome Antique) et l’espace (la Turquie, le Japon) permet de préciser et de valider le modèle que nous présentons, et donc d’en faire un outil fiable d’analyse de la situation politique contemporaine, et cela à diverses échelles : en France, mais aussi en Europe, en Occident… Nous constatons que nos sociétés sont dans une phase de recomposition du clivage politique telles qu’il en existe régulièrement, et nous pouvons en déduire les évolutions qui viennent.