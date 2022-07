Déficit : la France veut revenir sous le seuil des 3% en 2027

La promesse pourra-t-elle être tenue ? Dans le programme de stabilité (pstab) fourni par la France à la Commission européenne, le gouvernement prévoit en effet revenir sous le seuil des 3% pour le déficit public d'ici 2027. Cette année, ce déficit devrait tourner autour des 5%, en raison de la politique du « quoi qu'il en coûte » qui a fait déverser l'argent public pour soutenir l'économie durant la crise sanitaire, puis pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine.



Pour y parvenir, le rythme d'augmentation de la dépense publique en volume devra être, en moyenne, de 0,6% par an sur toute la durée du quinquennat. Une gageure, sachant que la progression des dépenses publiques a atteint 2% par an sur les vingt dernières années… Quant on réduit l'échelle sur les dix dernières années, cette progression n'est cependant plus que de 1,2%. Tout de même, c'est le double de l'objectif annoncé.