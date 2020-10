Des aides supplémentaires pour les populations les plus fragiles

L'épidémie, ses conséquences sanitaires, économiques et sociales impactent d'abord et avant tout les populations les plus fragiles. Difficulté pour se loger, pour se nourrir, et tout simplement survivre en temps de pandémie. Pour éviter la « bascule » dans la pauvreté, le gouvernement, qui se refuse toujours à augmenter les minima sociaux, mise sur l'insertion sociale. Jean Castex a ainsi annoncé un ensemble de mesures représentant plus de 700 millions d'euros : une enveloppe de 150 millions servira à créer 30.000 nouveaux postes dans le secteur de l'insertion par l'activité économique.



120 millions seront consacrés aux parcours emplois compétences, dont le nombre va doubler. La part de financement de l'État passe de 45 % à 80 %. Les autorités vont développer des plateformes mobilité qui permettront aux chômeurs de louer ou d'acheter plus facilement un véhicule afin de se rendre sur le lieu de travail. L'aide aux plus démunis passe aussi par la prolongation des aides aux impayés de loyers : les critères d'octroi de l'aide Action Logement vont être assouplies. Le gouvernement va par ailleurs libérer 1.500 places d'hébergement et d'accompagnement social pour les femmes sans abri sortant de la maternité avec leur nourrisson.