Des assouplissements qui pourraient entraîner de l'endettement immobilier ?

Afin de relancer le marché immobilier, le ministère de l'Économie envisage d'assouplir les conditions d'octroi des prêts immobiliers. Parmi les pistes étudiées figurent la révision du taux d'endettement et la durée de remboursement des prêts. L'objectif est d'éviter l'arrêt complet du marché immobilier, tout en tenant compte des demandes des fédérations d'agents immobiliers et de courtiers.



Le marché immobilier français fait face à un ralentissement, principalement causé par la hausse des taux d'emprunt et des prix de l'immobilier. Les acheteurs sont découragés par les taux élevés, tandis que les propriétaires hésitent à vendre sans avoir trouvé de nouveau bien. La production de crédits immobiliers a également baissé de 26 % en six mois, passant de 18,5 milliards d'euros en octobre 2022 à 13,7 milliards en mars 2023.