Des bornes de recharge rapide Tesla vont être installées sur une trentaine de sites du groupe Casino dirigé par Jean-Charles Naouri

Le groupe Casino et l’entreprise dirigée par Elon Musk ont passé un accord cadre visant à déployer des bornes « Tesla Superchargeur » sur les parkings de plusieurs hypermarchés et supermarchés Casino à travers la France.Lancées par l’entreprise américaine en 2012, les bornes de recharge « Tesla Superchargeur » permettent aux utilisateurs de véhicules électriques d’effectuer une recharge rapide en courant continu de 480 volts. 15 minutes de charge permettent ainsi de parcourir 322 kilomètres. Tesla a déployé plus de 30 000 « Superchargeurs » dans le monde, ceux-ci étant installés dans 3 200 stations. La société californienne renforce aujourd’hui son empreinte dans l’hexagone à travers un accord-cadre avec le groupe Casino, dirigé par Jean-Charles Naouri . Il s’agit du premier projet de ce type lancé par Tesla avec un acteur français de la grande distribution.Entre l’automne 2022 et la fin de l’année 2023, des bornes Tesla (entre 8 et 20 par station) seront installées sur une trentaine de sites du groupe Casino (parkings d’hypermarchés et supermarchés du distributeurs). Tina Schuler - Directrice Générale de Géant Casino – a confié au site Actu Retail que les sites concernés « sont situés à des emplacements stratégiques, sur des axes très fréquentés, et sur la route des vacances pour les Français ». Elle a également souligné que l’emplacement de ces bornes permet aux clients « à la fois de faire leurs courses sereinement et de recharger très rapidement ».A l’automne 2021, le groupe dirigé par Jean-Charles Naouri avait annoncé un partenariat similaire avec la filiale néerlandaise de Meridiam, Allego. Associant cette dernière et la filiale photovoltaïque (GreenYellow) du distributeur, cet accord prévoit l’installation de 250 bornes de recharge rapide (DC) et ultra rapide (HPC) dans 36 hypermarchés Casino à travers la France d’ici à la fin de l’année 2022.La transition énergétique semble ainsi avoir été intégrée à la stratégie de long terme du groupe Casino, qui – comme l’illustrent ces partenariats - a accéléré son positionnement sur les mobilités durables. Tina Schuler a ainsi souligné que « nos enseignes sont très en pointe en matière de recours aux énergies renouvelables. Nos sites accueillent près d’un demi-million de m² de panneaux photovoltaïques, et environ 110 bornes de recharge. Cet accord avec Tesla vient à la fois confirmer notre stratégie, et accélérer le mouvement vers une mobilité plus durable ».