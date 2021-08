Des dividendes pas loin de retrouver leur niveau d'avant la crise sanitaire

Au palmarès des pays les plus généreux avec les actionnaires, les États-Unis sont largement en tête avec 127,8 milliards de dollars. Mais la France se place en seconde position avec 39,8 milliards, suivis par le Japon (37,8 milliards), l'Allemagne (33,9 milliards) et le Royaume-Uni (27,2 milliards). Mais c'est globalement l'Union européenne qui enregistre la hausse la plus forte des dividendes avec 66,4%, contre 60,9% pour le Royaume-Uni et 5% pour l'Amérique du Nord.



Des disparités qui s'expliquent par l'ampleur, le timing et la profondeur des réductions effectuées l'an dernier, explique le cabinet. La France place trois entreprises parmi les 20 plus généreuses en dividendes : Sanofi est 5e, Axa 8e et le Crédit Agricole 19e. Samsung prend la première place devant Nestlé, qui était en tête durant 5 des 6 derniers deuxièmes trimestres.