Des dividendes records pour les actionnaires en 2024

En parallèle, en Europe, les dividendes ont également atteint des niveaux historiques, avec 204,6 milliards de dollars versés durant le deuxième trimestre. Les entreprises européennes distribuent traditionnellement leurs dividendes entre avril et juin, ce qui a contribué à l’effet saisonnier observé. En France, un nouveau record a été établi avec 58,6 milliards de dollars versés, une progression de 6,8 %. Ce résultat est en grande partie dû à des entreprises comme Hermès et Airbus, qui ont versé des dividendes exceptionnels, ainsi qu’à Axa et BNP Paribas, qui ont affiché une forte rentabilité.



Les résultats du deuxième trimestre ont conduit Janus Henderson à réviser ses prévisions pour l’année 2024. Le gestionnaire d'actifs mondial s'attend désormais à une distribution totale de 1.740 milliards de dollars en dividendes, une hausse de 6,4 % par rapport à 2023. Ce chiffre, supérieur aux prévisions du premier trimestre, témoigne de la robustesse des entreprises dans un contexte économique toujours incertain.



Plus de 90 % des entreprises étudiées par Janus Henderson ont maintenu ou augmenté leurs dividendes. Ce dynamisme est particulièrement porté par la bonne santé des secteurs bancaires, qui profitent de la hausse des taux d'intérêt, et par l’entrée en scène des grandes entreprises technologiques dans la redistribution de liquidités. Seuls trois secteurs ont vu une baisse des dividendes, selon le rapport, preuve d'une stabilité globale sur le plan des rémunérations aux actionnaires.