Des émissions de CO2 record en 2022, mais moins fortes que prévu

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a fait les comptes et ils ne sont pas bons pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. En 2022, ces émissions ont atteint 36,8 milliards de tonnes de CO2, soit une augmentation de 0,9%. C'est un nouveau record en la matière, même si le chiffre est moins élevé que prévu initialement, grâce aux infrastructures d'énergies bas carbone : elles ont évité l'émission de 550 millions de tonnes de CO2 l'an dernier.



« Les impacts de la crise de l’énergie n’ont pas généré la croissance massive des émissions que nous redoutions, et ce grâce à la croissance remarquable des renouvelables, des véhicules électriques, des pompes à chaleur et des technologies d’efficacité énergétique », souligne l'AIE dans son rapport annuel. Sans tout cela, les émissions de CO2 auraient été « trois fois supérieures ».