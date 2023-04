Des hausses de salaire pour 2023, mais peut-être moins importantes qu'espéré

En décembre 2022, une même enquête indiquait que 95% d'entre eux voulaient augmenter les rémunérations de plus de 3% en 2023. Ils ne sont désormais plus que 57%. 65% des entreprises anticipaient des augmentations comprises entre 3% et 6% : finalement, elles ne sont plus qu'un tiers environ. Sans nul doute, ce sera une déception pour les travailleurs qui s'attendaient à voir leur feuille de salaire bondir cette année. Néanmoins, Alixio relève deux tendances intéressantes.



La première, c'est que les entreprises qui font face à une pénurie de main d'œuvre peuvent faire des efforts pour les salaires des nouvelles recrues. Et deuxièmement, 3 entreprises sur 10 prévoient le versement de la prime de partage de la valeur cette année, ce qui représente en moyenne 1.000 euros (un chiffre en hausse par rapport à l'an dernier).