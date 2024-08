Des vendanges catastrophiques en France en 2024 ?

En 2024, aucun vignoble français n'a été épargné par les caprices du climat. De la Champagne à la Bourgogne, en passant par l'Alsace et le Bordelais, tous les bassins viticoles ont subi les affres du gel, de la grêle et du mildiou. Selon les estimations d'Agreste, le service de statistiques du ministère de l'Agriculture, la production nationale devrait s'établir entre 40 et 43 millions d'hectolitres, soit une baisse de 10 à 16% par rapport à l'année précédente et de 3 à 10% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.



Outre les événements météorologiques violents, le mildiou a également fait des ravages. Ce champignon, particulièrement dévastateur pour la vigne, a prospéré grâce aux conditions humides qui ont prévalu en début de saison. Selon les spécialistes, le mildiou pourrait causer des pertes importantes dans la plupart des régions viticoles.