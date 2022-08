Des ventes en baisse pour les voitures électriques en Europe

Jusqu'à présent, le tableau de bord des ventes de voitures électriques était au vert en Europe. Mais au deuxième trimestre, il y a plusieurs clignotants orange qui sont apparus… Les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 10% au printemps, un chiffre bien moins élevé que celui enregistré au premier trimestre (+59%). Il y a plus inquiétant : dans plusieurs pays européens et pas des moindres, les ventes accusent un recul : -3,5% en Allemagne, -19,% en Italie, -10,6% en Norvège…



Selon EV Volume, le cumul des ventes des voitures 100% électriques et des hybrides rechargeables accuse une baisse de 6% au mois de juillet sur l'ensemble du vieux continent, avec là aussi des reculs de vente significatifs dans plusieurs marchés : -8% en Allemagne, -25% en Italie, -13% au Royaume-Uni, -33% en Norvège… En Italie et en Norvège, la contraction des ventes de voitures électrifiées est supérieure à celle du marché automobile.