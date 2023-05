Désendettement : les ministères vont se serrer la ceinture

Cette recherche d'économies va également passer par des modifications pour le Compte personnel de formation (CPF) : un reste à charge de 30% pourra être instauré, « sauf lorsque l'employeur paie ou que vous êtes en situation difficile, par exemple si vous êtes chômeur ». Si la volonté est d'accélérer le désendettement d'ici 2027, il n'est pas question en revanche d'augmenter les impôts : « La justice fiscale oui, plus d’impôts, non ! », a martelé Bruno Le Maire.



En parallèle, un plan de lutte contre la fraude fiscale, ciblant les « ultra-riches » et les multinationales, a été présenté. Le ministre a souligné l'importance de cette mesure pour la cohésion sociale, l'efficacité du prélèvement de l'impôt et le sentiment de justice.