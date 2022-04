Directeur Diversité & Inclusion, un job à la mode. Comment sortir du piège ?

Il y a une grande différence entre l’EDI d’hier et l’EDI d’aujourd’hui.

Il s’agissait d’un protocole d’échange avec un format standardisé pour l'échange électronique d'informations entre deux organisations. Il a été très utile pour les premiers systèmes de traitement de texte, pour les factures numérisées, les documents commerciaux et de logistique.

In fine, EDI était concret, utile et productif.

Il s’agit d’une traduction HR de l’idéologie woke poussée dans le monde académique et les business school (IMD, INSEAD, London Business School, etc.), et les grandes écoles françaises (HEC, ESSEC, ESC, etc.). Contrairement à l’EDI des années 80, cet EDI du 21ème siècle s’avère conceptuel, idéologique, intentionnel et contre-productif.

Suivant les écoles, le « E » signifie « Equality » ou « Equity »