Dissolution : l’exode fiscal des riches Français explose

Le débat autour du rétablissement de l'ISF n'est pas nouveau. Cependant, la victoire du Nouveau Front Populaire aux législatives est un pas en avant pour la réinstauration de cet impôt. Ce qui a suffi à inquiéter les grandes fortunes françaises. La France, déjà perçue comme un pays à la fiscalité élevée, pourrait voir ses contribuables les plus fortunés se tourner vers des horizons plus cléments, comme le Luxembourg. Une tendance qui a déjà commencé selon Guillaume Guimbal, directeur de la gestion de fortune chez Swiss Life Banque Privée. Le nombre de demandes pour des assurances-vie au Luxembourg à explosé… alors que le ticket d’entrée est à 500.000 euros.

Le Luxembourg, voisin de la France, est souvent perçu comme un havre fiscal pour les grandes fortunes. Ce petit pays de l'Union européenne offre des avantages fiscaux considérables qui séduisent les investisseurs internationaux. Contrairement à la France, où les règles fiscales sont complexes et changeantes, le Luxembourg propose un cadre juridique stable et des régimes fiscaux attractifs. Parmi les avantages offerts par le Luxembourg, on trouve l'absence d'impôt sur la fortune, une taxation plus favorable des revenus du capital et des successions, ainsi que la possibilité de bénéficier de régimes fiscaux sur mesure.