Dividendes : plus de 1.500 milliards en 2022, nouveau record

Le marché nord-américain, sans surprise, a versé la majorité de la somme : 46% du total. Il faut dire que sur le Top 4 des entreprises ayant le plus versé, les États-Unis placent deux géants, Microsoft et ExxonMobil, respectivement à la 3e et 4e place. Quant aux deux premières, il s’agit de BHP et de Petrobras.



La France n’est pas en reste : les sommes versées dans l’Hexagone effacent le record de 2019. 59,8 milliards d’euros ont ainsi été reversés aux actionnaires, en hausse de 4,6% par rapport au précédent record. À elles seules, les entreprises françaises ont versé un tiers des dividendes européens, qui pèsent 18% du total mondial.