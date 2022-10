Doctolib bannit les « professionnels du bien-être » de sa plateforme

Doctolib tranche. Après deux mois de polémique, depuis août 2022, la décision tombe enfin, en défaveur des praticiens de la médecine du bienêtre. La décision est rendue mercredi 26 octobre par le site Doctolib : naturopathes, sophrologues et magnétiseurs disposent de six mois pour prendre leurs dispositions dans leurs prises de rendez-vous. Après ce délai, ils n’auront plus accès à la plateforme.



Malgré six semaines pour prendre la décision, Doctolib se décide et le site confirme donc qu’il va bannir 5.700 praticiens sur les 170.000 inscrits sur la plateforme. Cette décision se réfère dans son application au numéro du répertoire national d'identification des professionnels de santé, le numéro ADELI, auquel les praticiens de la médecine dite alternative n’ont pas accès, étant seulement titulaires d’un numéro RPPS.