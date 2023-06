E.Leclerc domine le marché de la distribution alimentaire en France

Néanmoins, certains distributeurs ont réussi à augmenter légèrement leur part de marché. C'est le cas de Système U, qui a gagné 0,5 point pour atteindre 11,6% de part de marché, de Lidl avec une hausse équivalente, affichant une part de 8,2%, et enfin Aldi, qui a gagné 0,2 point pour atteindre 3%. Ces résultats reflètent la réussite des enseignes discount, comme Lidl et Aldi, ainsi que celles dirigées par des dirigeants très présents dans les médias, comme Michel-Edouard Leclerc ou Dominique Schelcher, patron de Système U.



En revanche, d'autres acteurs de la distribution affrontent des difficultés. Le groupe Casino, dirigé par Jean-Charles Naouri et aux prises avec une dette importante, enregistre une chute notable de sa part de marché. Malgré une stratégie de prix compétitifs, l'entreprise a perdu 1,1 point sur la période analysée. Sa part de marché n'est plus que de 6,1%, faisant du groupe le septième acteur du secteur. Ces chiffres illustrent les défis auxquels sont confrontés les grands groupes de distribution dans un environnement concurrentiel toujours plus exigeant.