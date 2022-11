EDF a un nouveau PDG

Il ne manquera pas de défis à relever au sein d'EDF. Le plus urgent est de remettre le plus de réacteurs nucléaires en fonctionnement. Environ la moitié du parc est en maintenance, provoquant une baisse de la production d'électricité alors que l'hiver annonce des pics de consommation. Son objectif à très court terme est de tenir la demande de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, d'une production comprise entre 38 et 40 gigawatts au 1er décembre.



À partir du 1er janvier, il veut être en capacité de fournir « entre 45 et 50 GW ». Des coupures ciblées sont à craindre au début de l'année, selon RTE. Le nouveau PDG devra aussi, sur le plus long terme, mettre en œuvre l'ambitieux projet d'Emmanuel Macron qui souhaite relancer le nucléaire, sans oublier de gérer des finances très délicates avec une dette qui pourrait atteindre les 60 milliards d'euros.