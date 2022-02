EDF écope d’une amende pour abus de position dominante

L’affaire opposait Engie, fournisseur de gaz qui a lancé ses propres offres de marché dans l’électricité, et EDF, fournisseur historique d’électricité en France : le premier accusait le deuxième d’avoir utilisé ses fichiers clients pour prospecter.La plainte, déposée auprès de l’Autorité de la Concurrence, accusait ainsi EDF d’abus de position dominante dans le marché de l’énergie et de pratiques abusives durant plus de dix ans, entre 2004 et 2021. Dans un communiqué de presse publié le 22 février 2022, l’Autorité de la Concurrence a donné son jugement,